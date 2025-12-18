La economía de Colombia logró un crecimiento del 2,95 % en octubre de 2025 frente a octubre de 2024. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este dato creció a menor ritmo que el mes anterior, pero mantiene la senda alcista. Los meses del año en lo que se ha presentado mayor crecimiento han sido julio (4,6%), marzo (4,5%), septiembre (4,0%) y junio (3,0%). De esta manera, octubre se ubica como el quinto mes donde la economía mostró mayor crecimiento.

En ese sentido, las actividades primarias crecieron 0,35% frente a lo registrado en el décimo mes del año pasado. En cuanto a su comportamiento mensual presentaron un decrecimiento de 0,13 % frente a septiembre pasado. Este tipo de actividades están compuestas por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras.

Por el lado de las actividades secundarias presentaron un crecimiento de 0,83 % comparado con lo registrado hace un año. Estas se encuentran compuestas por industrias manufactureras y construcción.

A su vez, las actividades terciarias tuvieron un crecimiento de 3,87% frente a octubre de 2024. Lo mismo sucedió con el comportamiento mensual donde hubo un crecimiento de 0,52%.

El Dane sostuvo en su informe del Indicador del Seguimiento a la Economía (ISE) que el crecimiento anual de estas actividades se dio impulsado por la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio (6,85%), comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida (3,57%).