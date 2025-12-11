La Procuraduría General de la Nación pidió absolver a Aida Victoria Merlano, quien en su momento fue condenada a 13 años y ocho meses de prisión por haber, supuestamente, ayudado a su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, a escapar de un centro odontológico el 1 de octubre de 2019.

En su momento, la joven fue encontrada responsable por el juez 20 de Conocimiento de Bogotá de los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

“El fallo impugnado sí debería casarse y proferirse fallo de reemplazo de sentido absolutorio en favor de Aida Victoria Merlano Manzaneda. De no ser de recibo las anteriores reflexiones, solicitamos respetuosamente a la Sala que case parcialmente la sentencia recurrida para que se declare la extinción de la acción penal por el delito de fuga de presos en calidad de cómplice atribuido, y se proceda al reajuste punitivo en favor de la acusada, que ello supone”, Procuraduría sobre el caso de la influenciadora Aida Victoria Merlano", solicitó Jaime Gutiérrez Millán procurador delegado.

Por su parte, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, le pidió a la Sala de Casación Penal de la Corte que deje en firme la condena contra la influencer Aida Victoria Merlano por la fuga de su mamá, la exsenadora Aida Merlano Rebolledo, también sentenciada por esos hechos y por delitos relacionados con las elecciones al Congreso de 2018.