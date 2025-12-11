Las investigaciones para esclarecer la muerte de las dos niñas que fueron envenenadas presuntamente por una empresaria identificada como Zulma Guzmán, avanzan y a medida que se adelantan se van conociendo nuevos detalles que le dan forma a este doble homicidio, como lo calificó un informe de Medicina Legal.

En diálogo con El Tiempo, Juan De Bedout Vargas, padre de una de las dos menores fallecidas, relató que esta no sería la primera vez que en su casa alguien tuviera en contacto con el talio, la sustancia con que fueron envenenadas las menores, y que Zulma había aparecido en su vida protagonizando inquietantes escenas.

El primer episodio ocurrió en 2021, en plena pandemia, cuando Alicia, la esposa de De Bedout murió a causa de un cáncer, o al menos eso era lo que creía pues previo a su deceso había sufrido dos intoxicaciones con talio. De la primera logró recuperarse, pero de la segunda no hay mucha certeza debido a que el cáncer también la acechaba.

Así las cosas, De Bedout recordó haber insistido a los médicos que lo que tenía su esposa era una intoxicación con talio además de su penosa enfermedad, sin embargo, su evolución se confundió entre estas dos afecciones, pero pocos días después falleció.

Para ese entonces, Juan ya había conocido a Guzmán con la que dice tuvo un “enredo” tras un congreso en Cartagena en 2018, es decir, juntos tuvieron una relación extramatrimonial que pronto acabó, pero ella no se olvidó tan fácil de De Bedout.

Este hombre recuerda que en cámaras de seguridad quedó registrado un momento bastante inquietante: Zulma, según dijo a El Tiempo, le instala un localizador en su vehículo. Algo ahora toma otro sentido para el propio Juan, pero también para los investigadores que tratan de hilar estos episodios en los que la mujer emerge como protagonista.

No todo acabó ahí, tras el deceso de Alicia, Zulma empezó a enviarle libros de superación a Juan en un gesto de cordialidad que no le duró mucho. En agosto de 2024 Juan ya tenía una nueva pareja lo que desató la furia de Guzmán que luego de verlos le escribió en un mensaje de texto: “En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”.

Estos nuevos detalles son analizados por los investigadores para darle forma a las pesquisas y así determinar si la muerte de Alicia también tiene algo que ver con el fallecimiento de las dos niñas en abril pasado, o si todo se trata de una venganza.