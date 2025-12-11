Poco más de un mes después del asesinato de Jaime Esteban Moreno, la justicia ordenó la captura de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, conocida en el expediente del caso como ‘la mujer del disfraz azul’.

Le puede interesar: Gripe H3N2: ¿podría llegar a Colombia?

De acuerdo con lo que recién se conoció, la decisión fue emitida el pasado 3 de diciembre y responde a insistencias reiteradas de la familia del joven, que desde el inicio del caso pedía su vinculación formal.

Los hechos en cuestión ocurrieron después de que Jaime Esteban saliera de una fiesta de Halloween en el bar Before Club. Cuando él y un acompañante caminaban por la calle 64, cuando fueron interceptados por un grupo de personas disfrazadas.

Vea aquí: ‘Entregaron el Fondo Adaptación a politiqueros’: Carlos Carrillo responde señalamientos de Angie Rodríguez

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la mujer vestida de azul —junto a otra acompañante— acusó en ese momento a Jaime Esteban de haberlas acosado dentro del bar. Ese señalamiento provocó que los hombres que iban con ellas reaccionaran de inmediato y se lanzaran contra el estudiante, desencadenando la golpiza que minutos después resultó fatal.

Testigos señalan que dos hombres golpearon a la víctima repetidamente, primero provocándolo y luego con múltiples patadas mientras estaba en el suelo, hasta que quedó inconsciente. Fue trasladado a urgencias con trauma craneoencefálico severo y luego al Hospital Simón Bolívar, donde falleció horas después.

¿Quién es ‘la mujer del disfraz azul’?

Fernández, quien es ciudadana venezolana y vestía un traje azul la noche del crimen, había sido capturada inicialmente junto a otras personas, pero fue dejada en libertad por falta de pruebas.

Le sugerimos: Capturan a presunto asesino de un hombre y su hija tras sostener una pelea en Armenia

Ahora, el juzgado 69 de control de garantías de Bogotá expidió la orden de captura por su presunta participación como determinadora del homicidio, lo que significa que se le atribuye haber instigado o facilitado el ataque sin necesariamente haber agredido físicamente.

La Fiscalía busca establecer el alcance de su responsabilidad, considerando los videos y testimonios recogidos en la investigación.

Así avanza la investigación del crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo

La investigación por el homicidio de Jaime Esteban Moreno avanza en varias líneas judiciales que buscan esclarecer el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados. Hasta el momento, Juan Carlos Suárez Ortiz es el único capturado formalmente.

Captura de pantalla audiencia de imputación de cargos Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto asesino del joven estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

La Fiscalía le imputó a Suárez Ortiz el delito de homicidio agravado, al considerar que participó de manera directa en la agresión física que dejó al estudiante en estado crítico y posteriormente le causó la muerte. Suárez permanece privado de la libertad mientras la justicia resuelve los recursos de apelación presentados por su defensa.

En otras noticias: “Es un manifiesto machista”: jueza Marienela Cabrera sobre juicio en su contra por publicar videos en TikTok

El segundo de los implicados inicialmente identificado a través de videos de seguridad, Ricardo Rafael González Castro, también fue detenido tras entregarse voluntariamente a las autoridades en Cartagena. Su captura se produjo después de que se emitiera orden de captura en su contra.

Posteriormente, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, por considerar que existe riesgo procesal y peligro para la sociedad. González, al igual que Suárez, ha sido procesado por homicidio agravado y el proceso penal en su contra sigue su trámite en los juzgados de Bogotá.

Paralelamente, la orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, la mujer del disfraz azul, marca un nuevo punto de avance en el caso. La Fiscalía estudia su presunta participación como determinadora, es decir, alguien que habría instigado o facilitado el ataque, a partir del señalamiento que hizo contra la víctima instantes antes de la agresión. Su ubicación actual es desconocida y las autoridades adelantan acciones para lograr su detención.