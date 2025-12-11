La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció el pasado 10 de diciembre que llevará a juicio a Marienela Cabrera Mosquera, la jueza de Florencia, Caquetá, que terminó investigada por “acciones sugestivas y provocativas”, tras publicar videos bailando en su cuenta personal de TikTok.

Leer más: Sicarios asesinan a hombre en El Bosque mientras arreglaba la fachada de su vivienda

El ponente del proceso es el magistrado Manuel Enrique Flórez, quien expidió un documento donde se formulan los cargos contra la funcionaria judicial, argumentando que en su cuenta personal se hallaron 48 videos que contienen “imágenes de sus partes corporales y acciones sugestivas y provocativas”.

Ante ello, la jueza Cabrera aseguró, en entrevista con Blu Radio, que el juicio en su contra “es un manifiesto machista”, a la vez que defendió su derecho a vestirse de acuerdo con su identidad y autonomía personal, argumentando que no es un delito usar ropa que resalte su silueta, incluyendo escotes, minifaldas o vestidos ceñidos.

Capturas de video/ TikTok: @marienelacabreram Jueza Marienela Cabrera.

La acusación formal detalla que existe una vulneración del “decoro y la moralidad exigidos en la función judicial”, sin embargo, la funcionaria enfatizó que en Colombia no existe ningún código de vestimenta para funcionarios judiciales.

De acuerdo al apartado de la decisión disciplinaria, en varias imágenes y videos, la funcionaria aparece mostrando partes de su cuerpo “no cubiertas por sus ropas como la región pectoral” o haciendo poses que resaltan sus “glúteos”.

Ver también: “Siempre me he considerado uno de los mejores”: Marlon Torres

La Comisión argumenta que las “imágenes provocativas”, por su condición de servidora judicial, “traspasan las prerrogativas de la condición de género a lo sensual, cuestionable para la servidora judicial”.

La jueza Cabrera rechazó de manera contundente dichas acusaciones, asegurando que el pliego de cargos no es un ejercicio de imputación jurídica, sino una demostración de machismo.

Aseguró al medio antes citado, que ir a juicio no implica defenderse de lo que considera “suposiciones machistas y misóginas de un magistrado”.

Le sugerimos: Dos magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico y exprocurador, imputados por caso de venta ilegal de predios

A pesar de las acusaciones y el juicio que inició en su contra, la jueza de Florencia se ha destacado por su récord profesional impecable, de hecho es el primer proceso disciplinario en su contra.

Incluso, la Comisión Disciplinaria reconoce en el pliego de cargos que los videos no estaban quitándole tiempo a su actividad judicial, y señaló que no viene al caso estudiar las estadísticas de su despacho, ni las respuestas de testigos que aseguran la “evacuación del 100% del trabajo por parte de la juez”.