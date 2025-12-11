Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra un hombre señalado de asesinar a un hombre y a su hija, en el barrio Porvenir de Armenia, en el departamento de Quindío.

El detenido fue identificado por las autoridades como Erinso Mosquera Córdoba, a quien le fueron imputados los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, los cuales no aceptó.

Según la información publicada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 16 de noviembre, cuando Mosquera Córdoba colisionó en su vehículo contra una vivienda, dañando las rejas de la propiedad.

Debido a eso – con presencia de la policía – Mosquera Córdoba concilió con los residentes y les pagó la suma de 2 millones de pesos.

Horas más tarde, el hoy procesado regresó al lugar de los hechos y les habría disparado a los residentes, un padre y su hija, causándoles la muerte.

Las víctimas fueron identificadas como Julio César Moscoso Echeverry, de 89 años, y su hija Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años.

“Se habría suscitado por presuntas diferencias en un accidente de tránsito registrado sobre el mediodía entre las víctimas y el presunto agresor. Minutos después, el victimario habría ingresado a la vivienda de estas personas, donde se escucharon unos disparos, y huyó del lugar a pie”, dijo el comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta.

Mosquera Córdoba fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el barrio Nueva Granada de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca.