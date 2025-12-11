Países de Reino Unido y del resto de Europa han empezado otra vez a usar el tapabocas en las últimas semanas por el aumento de casos de influenza A H3N2, también llamada Gripe K.

Aunque el nombre genera preocupación, se trata de un virus ya estudiado, pero capaz de producir síntomas más intensos que los de un resfriado común.

El incremento de contagios coincide con temporadas de lluvias y variaciones fuertes de clima, momentos en los que las infecciones respiratorias suelen volverse más frecuentes. La transmisión ocurre con facilidad cuando las personas comparten espacios cerrados, por lo que colegios, oficinas y el transporte público se convierten en focos de propagación.

Los médicos han señalado que las personas a quienes más hay que cuidar son los niños, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

¿La Gripe H3N2 llegará a Colombia?

Según la Academia Nacional de Medicina y el Ministerio de Salud, la variante H3N2 ya circula de forma habitual en Colombia, como parte del conjunto de virus respiratorios estacionales.

Aunque no representa una alerta extraordinaria, sí requiere atención en personas vulnerables. El país mantiene un sistema activo de vigilancia de influenza, incluida la aviar, y cuenta con un plan de vacunación estacional para proteger a la población de las cepas más frecuentes.

¿Cómo se manifiesta la Gripe H3N2?

Fiebre elevada

Dolor de cabeza persistente

Dolor muscular y articular

Escalofríos

Tos seca

Irritación de garganta

Agotamiento general

En niños, a veces se añaden molestias digestivas como náuseas o diarrea. Si bien la mayoría de los casos mejora en pocos días, hay pacientes que pueden tardar más de una semana en recuperarse por completo.

¿Cómo puede cuidarse de la Gripe H3N2?