Un hecho violento tiene conmocionados a los habitantes de Cali, luego de que una pareja fuera atacada por presuntos ladrones cuando se hospedaban en un glamping, a las afueras de la ciudad.

De acuerdo a información preliminar, delincuentes ingresaron al glamping Biaka Biodescanso, intimidaron a la pareja, los golpearon y se llevaron sus pertenencias.

Además, en medio del asalto, la mujer fue abusada sexualmente, tal como lo denunció la víctima ante las autoridades.

Tras el ataque, ambos se encuentran hospitalizados en una clínica del sur de la ciudad, y el lugar suspendió sus operaciones, mientras se realizan las investigaciones respectivas.

El hecho violento, que interrumpió lo que sería una noche romántica, ocurrió el pasado 1 de diciembre.

Por su parte, el glamping Biaka Biodescanso difundió un comunicado este 5 de diciembre lamentando lo sucedido. El sitio mencionado por la pareja aseguró que tan pronto tuvo conocimiento de los hechos, puso en marcha sus protocolos internos.

Según la administración del lugar, presentaron una denuncia formal ante las autoridades, reiterando su colaboración con la investigación.

Asimismo, señaló medidas administrativas internas relacionadas con el personal de turno, de acuerdo a sus procedimientos.

Luego de conocerse lo sucedido, en redes sociales empezaron a circular versiones de que casos como estos ya se habían presentado anteriormente en el lugar. Ante ello, Biaka Biodescanso manifestó que no tiene ningún reporte de ello, y que esta es la primera vez.