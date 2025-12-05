El fallido atraco a una joyería del Centro Comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga, ocurrido el pasado 29 de noviembre, dio un giro inesperado con el avance de las investigaciones, un uniformado de la Policía habría sido clave para que los presuntos asaltantes intentaran cometer su ilícito.

Ese 29 de noviembre a la Sijín llegó una alerta de una posible amenaza de hurto, por ello agentes encubiertos fueron desplegados en varios centros comerciales de Bucaramanga para frenar cualquier intento. El reconocimiento se centró en varios centros comerciales, entre ellos el Centro Comercial Cuarta Etapa, donde la información inicial señalaba movimientos sospechosos relacionados con un posible hurto a una joyería.

En ese recorrido, el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño identificó a varios hombres armados que merodeaban la zona del local. Al percatarse de que estaban siendo observados, los presuntos ladrones reaccionaron de inmediato y abrieron fuego contra los funcionarios.

El intercambio de disparos fue repentino y se prolongó durante varios segundos. En medio del enfrentamiento, el intendente Leal Briceño fue impactado y, pese a que sus compañeros lograron evacuarlo, posteriormente falleció por la gravedad de las heridas. Tres de los presuntos asaltantes resultaron lesionados y uno murió en el lugar.

Capturas de video Intento de robo en joyería de Bucaramanga.

Por estos hechos, cinco presuntos integrantes de la organización ‘Los Costeños’ fueron detenidos en el centro comercial y los operativos que siguieron al tiroteo. Entre ellos hay ciudadanos colombianos y un venezolano, todos con distintos perfiles y trayectorias delictivas, según los registros policiales.

Ahora están siendo procesados por la justicia y a medida que avanza el caso, las pesquisas van develando el andamiaje con el que se buscó robar alrededor de 900 millones de pesos. Lo que más sorprendió a los investigadores es que detrás de esta estructura estaría un miembro de la fuerza pública que habría servido de “campanero” para los criminales avisándoles sobre los movimientos de la Policía.

El fiscal del caso detalló que el policía es referido como Sierra y tendría presencia o jurisdicción en zonas cercanas al Centro Comercial Cuarta Etapa, donde ocurrió el fallido robo.

Sierra sería el encargado de avisar a los hoy procesados de lo que se transmitiera por los radioteléfonos institucionales para adelantarse a los uniformados para evitarlos. Sierra no sería el único involucrado de esa institución, según el fiscal, pero él es el único al que se tiene identificado.

Esto cobra sentido en las investigaciones cuando se detalla el modus operandi con el que se actuó: no utilizaron radioteléfonos y tampoco establecieron comunicaciones mediante celular mientras se realizaba el robo.

“Estaban varios policías inmersos, que no los conocen, pero solo escucho que a uno de ellos lo nombraron con el apellido de Sierra y que al parecer trabaja cerca o tenía jurisdicción en inmediaciones del Centro Comercial Cuarta Etapa, porque este policía era quien al parecer les avisaría todo lo que informaran por radio”, explicó el fiscal durante una audiencia.