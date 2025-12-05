La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga la muerte de una mujer de 55 años dentro de un consultorio odontológico en el municipio de Soledad, ocurrido en la tarde – noche de este jueves 4 de diciembre.

De acuerdo al informe preliminar, la mujer, identificada como María del Pilar Cera Martínez, de 55 años, se estaba realizando un procedimiento estético en un consultorio de nombre San Miguel Arcángel, ubicado en el barrio La Central, cuando empezó a presentar quebrantos de salud.

Cera Martínez fue trasladada al Hospital Juan Domínguez Romero, pero entró sin signos vitales.

La Policía evidenció que la mujer no presentaba signos de violencia. Las autoridades adelantan, con testimonios de familiares y empleados del consultorio, las investigaciones para determinar la causa de la muerte de la víctima.

Hasta el momento los familiares de la víctima no se han manifestado públicamente. Se desconoce si la mujer padecía de alguna enfermedad o concidión.