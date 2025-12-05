Un hombre fue asesinado a tiros durante la noche de este jueves 4 de diciembre en el barrio Villa Adela, en el municipio de Soledad. La víctima, identificada como Gabriel Jair Madrid Mestra, de 27 años, fue atacada hacia las 7:15 p. m. mientras realizaba actividad física en un parque público del sector.

Según el reporte preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar y dispararon varias veces contra Madrid Mestra, conocido como ‘Balin’. El joven quedó tendido en el sitio sin signos vitales.

¿Cuáles fueron los motivos detrás del homicidio?

Fuentes de la investigación indicaron que una de las principales hipótesis del homicidio estaría relacionada con ajustes de cuentas por actividades delictivas.

De acuerdo con información obtenida por las autoridades, la víctima presuntamente se dedicaba al hurto de motocicletas.

Además, registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) muestran que Madrid Mestra tenía dos anotaciones como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes (2022) y hurto (2025).

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta labores de verificación en el lugar del asesinato, así como entrevistas y búsqueda de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.