Verdaderos momentos de pánico vivieron en la noche del miércoles 3 de diciembre los vecinos de la calle 72C con carrera 26B2, en el barrio El Silencio, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, luego de la caída de un inmenso árbol de bonga que daba sombra a una plazoleta usada como parqueadero desde hace muchos años.

Vecinos del sector manifestaron que hacia las 11:00 de la noche, cuando ya había cerrado el comercio de la zona y uno que otro restaurante de comidas rápidas se encontraba abierto, escucharon una fuerte sacudida.

Se trató de la caída del árbol sobre unos carros que se encontraban en el espacio usado como parqueo, ocasionándoles daños irreparables a unos y afectando la carrocería de otros.

En total al menos unos 15 vehículos, ocho de estos bajo pérdida total, fueron afectados por el pesado tronco y las ramas de la bonga.

cortesia Emergencia El Silencio

Pero además, el árbol se llevó los cables de energía y de otros servicios domésticos, ocasionando la suspensión en la misma zona.

“Menos mal que la situación se presentó tarde porque muchas veces, cuando la tienda en frente del árbol está abierta, hay gente que se pone bajo la sombra. O hay personas caminando por las calles que son estrechas. Hubiese matado a una persona una de esas ramas”, manifestó un vecino del sector.

Otra de las personas consultadas señaló que ya se había avisado a la Triple A y a las autoridades sobre la afectación del árbol, pero no se había programado una visita como tal.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Ever Rivera, quien acompañó en la mañana de este jueves las maniobras de remoción del árbol, señaló que la caída pudo haber estado relacionada con una fuga de agua que “debilitó las raíces del árbol”.

En la zona preguntaron a los bomberos que atendieron la emergencia qué se podía hacer o qué debía hacer en este tipo de emergencias cuando había pérdidas materiales en los vehículos, pero no se obtuvieron respuestas.