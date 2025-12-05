Tras la culminación de la segunda ronda de negociaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, las cuales se llevan a cabo en Catar, se conocieron avances importantes, como la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía, Chocó, y en Tierralta, Córdoba.

De acuerdo con el acuerdo que firmaron este viernes 5 de diciembre, la ubicación gradual y progresiva de aproximadamente 9 000 combatientes sería a partir del 1 de marzo de 2026.

Los detalles del acuerdo de cuatro puntos se dieron a conocer a través de un video transmitido por la cadena Al Jazeera. Así las cosas, el documento dice que se expedirá un acto administrativo de constitución de las ZUT, con la definición concreta de los lugares rurales específicos y determinados de ubicación de las ZUT.

Posteriormente, al Comisionado de Paz, Otty Patiño, se le entregará el listado inicial de combatientes que ingresarán a las ZUT por el EGC. “Este listado será complementado de manera progresiva e incremental”, dice el documento.

Firmados en Doha, en vigilia del #Dohaforum25, acuerdo de paz entre el Gobierno de #Colombia y Ejército Gaitanista aEGC, también conocido como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).



Luis Arredondo Pérez Castañeda, apodado 'comandante Gerónimo', asegura que… pic.twitter.com/lCcWmICb81 — Gustau Alegret (@GustauAlegret) December 5, 2025

El documento también contempla la instalación el 18 de diciembre de 2025 del Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación, que incluirá al Gobierno, el (a)EGC y los países acompañantes. Asimismo, se definieron protocolos de funcionamiento, seguridad, comunicaciones, resolución de controversias y pedagogía de paz, los cuales deberán estar listos antes del 3 de febrero de 2026.

En desarrollo...