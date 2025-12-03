Una tractomula que transportaba insumos para la empresa estatal Indumil —encargada de fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y accesorios para sectores como defensa, seguridad, minería e infraestructura— se partió en dos este miércoles en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 233, lo que obligó a cerrar parcialmente la vía y a detener una caravana de seis vehículos que se desplazaba en fila.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, frente al centro comercial Bima, y generó un dispositivo inmediato de seguridad en la zona debido a las características de la carga.

Según información preliminar, la tractomula averiada llevaba 32 toneladas de ANFO, un explosivo de uso industrial empleado en minería y operaciones controladas.

La presencia de este material sensible llevó al Ejército, a unidades especializadas en manejo de explosivos y a la concesión vial del corredor, a implementar un protocolo de contención preventiva.

Un carril en sentido norte–sur permanece cerrado, con señalización especial, mientras equipos técnicos se desplazan al sitio para garantizar la manipulación segura del cargamento. El objetivo es trasladar la carga a otro vehículo especializado, una maniobra que requiere estrictos parámetros de seguridad.

Los otros cinco camiones de la caravana, también cargados con insumos para Indumil, continúan estacionados sobre la Autopista Norte, lo que ha generado represamientos en la movilidad de los municipios vecinos.

Agentes de tránsito permanecen en el punto para mitigar el impacto y guiar a los conductores que cruzan por el sector.

Autoridades investigan las causas del daño

Versiones iniciales apuntan a que la fractura del vehículo pudo originarse por una falla estructural en el chasis, aunque esta hipótesis está siendo evaluada por peritos.

Las autoridades aseguraron que, por ahora, no existe un riesgo inminente para la comunidad, pero recomendaron transitar con precaución.