Angie Rodríguez, quien hasta este martes se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Dapre – se pronunció sobre los hechos ocurridos en la vivienda de sus padres, ubicada en el barrio Los Molinos, de la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, la cual fue violentada en horas de la madrugada.

La saliente funcionaria del gobierno Petro compartió una grabación en la que denuncia lo sucedido en la residencia familiar y afirma que fue víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra su vida y la seguridad de su familia.

Rodríguez relató que el pasado viernes 21 de noviembre cinco hombres de civil y organizados ingresaron a la vivienda por la fachada a través de la terraza del tercer piso, a eso de las 2:05 de la mañana. Permanecieron en el lugar por más de una hora, aprovechando que estaba sola.

“Como se evidencia en los videos aportados por cámaras de seguridad y se mantuvieron dentro hasta las 3:17 de la mañana. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia.”, sostuvo.

“Los patrones de comportamiento como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delictivos.”, agregó.

Asimismo, aseguró que los presuntos ladrones conocían que sus pertenencias no se encontraban en su actual residencia, sino en la vivienda de sus padres. Además, indicó que los cinco sujetos causaron daños materiales y solo se llevaron una bolsa con documentos personales.

“Durante la hora y 12 minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa, no se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima. Lo que sí hubo fueron daños de chapas, puertas, ventanas, muebles y elementos personales.”, explicó.

Y añadió: “La casa internamente quedó destruida. Debido a las características de los daños ocasionados, se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente de la República Gustavo Petro. Entre ellos, la gerencia del fondo de adaptación.”

Por su parte, señaló que los ladrones también se llevaron las monedas que se encontraba dentro de dos alcancías que tenían el nombre de su hijo, hecho que calificó como una amenaza directa, por lo que decidió sacarlos del país.

“Hubo un hecho que me ocupa. Lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre. Las rompieron y se llevaron su contenido. Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo.”, manifestó.

“Hoy, lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país. Rechazo estos actos de intimidación que atentan contra mi seguridad, tranquilidad, así como la de mi familia.”, dijo.

“Estos hechos lo que muestran son el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he venido realizando día a día en pro de garantizar el bienestar social de las y los colombianos. Que los enemigos internos y externos no se confundan. Aquí seguiremos trabajando en pro de una Colombia digna e incluyente.”, añadió.

Tras lo sucedido Angie Rodríguez procedió a instaurar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que pidió a las autoridades que se esclarezca lo sucedido en su vivienda familiar.

“Tengo conocimiento de que presuntamente se reunieron zonas para sacarme de la presidencia de la República. Al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compañero de gabinete y al director de la Policía, general William Rincón Zambrano, le solicito que mi seguridad permanezca siendo la que tengo hasta el momento.”, solicitó.

“Incluidos los policías que me acompañan y los vehículos que tengo asignados. Y teniendo en cuenta los hechos ocurridos, solicito seguridad para mis padres y para mi hijo.”, agregó.