Apenas horas después de que se conociera que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Angie Rodríguez en el cargo de directora del Dapre, se conoció que la casa de los padres de la politóloga en Bogotá fue violentada.

De acuerdo a un informe de Semana, el hecho se registró hace unos 10 días, y tiene que ver con una vivienda ubicada en la localidad Rafael Uribe, en el suroriente de la capital de la República.

El medio nacional relata que hombres desconocidos ingresaron a la fuerza a la casa y destruyeron parte de lo que encontraron en su interior. Se conoció que no se robaron nada.

También se supo que los padres de Rodríguez no estaban en ese momento, pues están viviendo en otra casa por temas de seguridad. Además, en una cámara de seguridad del sector captó el momento en que ingresaron al predio.

Se tiene previsto que la saliente directora del Dapre, que se presumía una de las más cercanas al presidente Gustavo Petro, diera a conocer el hecho y videos sobre este durante este miércoles 3 de diciembre.

Durante la tarde de este martes 2 de diciembre se conoció que el presidente Petro le pidió la renuncia a Rodríguez al frente del Dapre.

Según medios capitalinos, como ‘El Tiempo’, la salida sería por serias diferencias con el jefe de Estado por el nombramiento de un funcionario.

Al parecer, la politóloga de 33 años se opuso al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Angie Rodríguez habría incluso obstaculizado el proceso de vinculación de Mahecha demorando la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia.

Sin embargo, el presidente Petro se mostró firme en su decisión de nombrarlo en la ITRC y decidió sacar a Angie Rodríguez de su gabinete. Finalmente, la hoja de vida de José Alexis Mahecha fue publicada este martes 2 de diciembre.

El reemplazo de Rodríguez sería Letty Leal, quien actualmente es la subdirectora del Dapre.