En la noche de este martes se conoció que Angie Rodríguez saldrá de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara la renuncia al cargo.

Según medios capitalinos, como ‘El Tiempo’, serias diferencias con el jefe de Estado por el nombramiento de un funcionario le costó el puesto a Rodríguez.

Al parecer, ella se opuso al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Angie Rodríguez habría incluso obstaculizado el proceso de vinculación de Mahecha demorando la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia.

Sin embargo, el presidente Petro se mostró firme en su decisión de nombrarlo en la ITRC y decidió sacar a Angie Rodríguez de su gabinete. Finalmente, la hoja de vida de José Alexis Mahecha fue publicada este martes 2 de diciembre.

El reemplazo de Rodríguez sería Letty Leal, quien actualmente es la subdirectora del Dapre.