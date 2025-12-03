En un extenso comunicado público, el abogado y aspirante presidencial Abelardo De La Espriella aseguró que el exprecandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, le manifestó su intención de renunciar a su aspiración dentro de ese partido para adherirse a su campaña presidencial.

“Me intentan clavar el puñal del asesinato político”: Miguel Uribe Londoño tras ser expulsado de la contienda por el Centro Democrático

De La Espriella explicó que guardó silencio mientras el Centro Democrático definía sus procesos internos, pero decidió pronunciarse luego de recientes declaraciones de Uribe Londoño. Según dijo, hace tres meses le propuso al dirigente político conformar una fórmula presidencial conjunta, pero este terminó apoyando la precandidatura de su hijo Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en Bogotá.

El abogado afirmó que la semana pasada, Uribe Londoño y personas cercanas solicitaron una reunión en Barranquilla para evaluar la posibilidad de unir fuerzas. En ese encuentro —realizado el domingo pasado—, indicó que Uribe Londoño expresó expresamente su deseo de renunciar al Centro Democrático y sumarse a su campaña, retomando incluso la propuesta de acompañarlo como fórmula vicepresidencial.

Sin embargo, De La Espriella aseguró que rechazó la idea de intervenir en los asuntos internos del Centro Democrático, al considerar que el partido se encuentra en proceso de escoger candidato y que cualquier intromisión “no sería leal ni ética”.

El aspirante añadió que informó personalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre lo conversado, pues, según dijo, era su deber actuar con transparencia frente a un partido al que considera aliado ideológico. También sostuvo que, pese a que valora la adhesión que Miguel Uribe quiso ofrecer, no podía aceptarla en medio de disputas internas de otra colectividad.

De La Espriella concluyó su pronunciamiento señalando que mantiene su disposición a la unidad política y que seguirá actuando “de cara al país”, reiterando que su objetivo es “salvar a Colombia” frente a lo que describe como un escenario político adverso.

Comunicado a la opinión pública sobre la verdad del caso de Miguel Uribe Londoño.



(A.D.L.E)🇨🇴 pic.twitter.com/FbnpHIQRG4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 2, 2025

“Me intentan clavar el puñal del asesinato político”

Más temprano, Uribe Londoño confirmó su renuncia “irrevocable” a su candidatura por el Centro Democrático luego de que el partido lo expulsara.

Uribe Londoño expresó este martes que el sacrificio de su hijo le costó la vida y que, por honrar su legado, hoy a él le han intentado clavar un puñal: “Se equivocaron aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. Esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático”.

Y concluyó: “Yo solo quiero citar a mi hijo Miguel: ‘En política, como en la vida, nunca se negocian los valores y los principios’”.