Brayan Bohórquez, conductor de un Chevrolet Corvette C8 Stingray, fue protagonista el pasado 1 de diciembre de un operativo de tránsito en el barrio La Castellana, en el noroccidente de Bogotá, luego de que uniformados atendieran denuncias por mal parqueo y alteración de la tranquilidad en la zona.

Vecinos alertaron sobre dos vehículos de alta gama —el Corvette azul menta y una camioneta Mercedes— estacionados frente a un edificio residencial y una clínica, presuntamente con música a alto volumen y ocupantes en posible estado de embriaguez.

Durante el procedimiento, agentes de tránsito impusieron comparendos por parqueo indebido y ordenaron la inmovilización del Corvette. La reacción de Bohórquez quedó registrada en un video que circula en redes sociales.

“¿La multa?, se la pago mil veces”, respondió de forma desafiante mientras intentaba evadir el procedimiento. En la grabación también se observa un intento de agresión que fue controlado por refuerzos policiales.

“¿La multa?, se la pago mil veces”. ¿Qué tal el descaro de este “súperpoderoso”?



Mal parqueado, con fiesta a todo volumen, presuntamente borracho y encima atacando a la policía.



Tiene para un Corvette pero no para un parqueadero. @SectorMovilidad necesitamos sanciones! pic.twitter.com/SJAgL1SpX9 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) December 1, 2025

Antecedentes judiciales del conductor

Horas después del hecho, se confirmó que Bohórquez tiene historial judicial. Según los registros de las autoridades, fue condenado en 2017 por hurto calificado y agravado, y en 2019 por tráfico de armas, receptación y tentativa de hurto.

Tras permanecer en la cárcel La Modelo, obtuvo libertad condicional en junio de 2025, beneficio que mantiene vigente.

¿Quién es el propietario del Corvette C8 Stingray?

Aunque Bohórquez conducía el Corvette —avaluado entre 570 y 600 millones de pesos, según su modelo 2023—, el vehículo no está registrado a su nombre.

De acuerdo con el RUNT, el automóvil pertenece a Tania Hastblady Bohórquez, presuntamente familiar del conductor. La propietaria no cuenta con licencia de conducción vigente.

Además, el concejal bogotano Juan David Quintero señaló que Bohórquez acumula multas por más de 4 millones de pesos.

Motivos de la inmovilización

La Policía confirmó que el Chevrolet Corvette C8 Stingray fue inmovilizado por: