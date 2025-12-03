Kevin Whitaker, ex embajador de Estados Unidos en Colombia de 2014 a 2019, se refirió a la nueva crisis entre Bogotá y Washington luego de que el presidente Donald Trump dijera que podrían darse ataques en territorio colombianos por la amenaza del narcotráfico y ante la respuesta de su homólogo Gustavo Petro reclamando respeto a la soberanía.

“Obviamente el presidente Petro no va a querer un ataque militar contra Colombia, pero, a la vez, es feliz de la vida de perpetuarse como opositor a Trump”, dijo Whitaker este miércoles a la emisora La FM.

“Me parece que el presidente Petro está contento con la oportunidad de llamar a la solidaridad de la región y defender los intereses de los latinoamericanos frente al imperio. Eso es consistente con su habla”, agregó el exembajador.

Y concluyó que en toda la ofensiva en el mar Caribe contra el régimen de Caracas “Trump está en una esquina ahora y es posible que aumente la presión contra Venezuela”.

