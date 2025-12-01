Un total de tres diferentes temblores en tres distintos sitios reportó el Servicio Geológico Colombiano en la madrugada de este lunes primero de diciembre. Los movimientos telúricos estuvieron entre 2.6 hasta los 3.8 de magnitud.

El primero, de acuerdo a lo registrado por el SGC, se presentó en la noche de este domingo 30 de noviembre, a las 11:05, en Chocó, específicamente en el océano Pacífico, en la latitud 5.86 y longitud -77.64 y con una magnitud de 3.8, con profundidad superficial (Menor a 30 km).

Este sismo se sintió en Nuquí y en los municipios de Bahía Solano y Medio Atrato.

La segunda alerta se produjo sobre las 12:19 a. m. y tuvo su epicentro en el departamento de Santander, en el municipio de Los Santos, como una profundidad de solo 147 kilómetros y magnitud de 3.2. Se sintió en Zapatoca y Villanueva, también en Santander.

Luego, a la 1:24 de la madrugada, se reportó un sismo de 2.6 en El Banco, Magdalena. Tuvo una profundidad superficial (Menor a 30 km). Usuarios reportaron sentirlo en Hatillo de Loba (Bolívar).

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-01, 01:24 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), El Banco - Magdalena, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/4qd0bi6Tkn — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 1, 2025

