Un total de tres diferentes temblores en tres distintos sitios reportó el Servicio Geológico Colombiano en la madrugada de este lunes primero de diciembre. Los movimientos telúricos estuvieron entre 2.6 hasta los 3.8 de magnitud.
El primero, de acuerdo a lo registrado por el SGC, se presentó en la noche de este domingo 30 de noviembre, a las 11:05, en Chocó, específicamente en el océano Pacífico, en la latitud 5.86 y longitud -77.64 y con una magnitud de 3.8, con profundidad superficial (Menor a 30 km).
Este sismo se sintió en Nuquí y en los municipios de Bahía Solano y Medio Atrato.
La segunda alerta se produjo sobre las 12:19 a. m. y tuvo su epicentro en el departamento de Santander, en el municipio de Los Santos, como una profundidad de solo 147 kilómetros y magnitud de 3.2. Se sintió en Zapatoca y Villanueva, también en Santander.
Luego, a la 1:24 de la madrugada, se reportó un sismo de 2.6 en El Banco, Magdalena. Tuvo una profundidad superficial (Menor a 30 km). Usuarios reportaron sentirlo en Hatillo de Loba (Bolívar).
¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?
Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país:
- Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.
- Si está en su vivienda y sólo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.
- Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.
- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.
- Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas).
- Si va conduciendo por una autopista urbana, no se detenga, baje la velocidad y busque bahías, bermas u otros lugares seguros donde pueda parar.
- Si va conduciendo por carretera, baje la velocidad pero no se detenga, encuentre un lugar seguro para estacionarse, en lo posible busque información con las concesiones o a través de números telefónicos, acerca del estado de vías luego del sismo. En Colombia, el número de policía de carreteras es # 767.
- Si va conduciendo en un túnel, baje la velocidad y en lo posible busque los nichos de parqueo internos para detenerse, no salga del vehículo hasta que el sismo .