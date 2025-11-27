El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), Olmedo López, manifestó, a través de su defensa, que está listo para declarar como testigo contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por el entramado de corrupción al interior de la entidad.

En entrevista con La FM, el abogado José Luis Moreno indicó que desde hace un año su cliente ha entregado una serie de pruebas que contribuyen a sustentar el expediente contra dos de los más altos funcionarios del Gobierno Petro.

“Olmedo López seguirá declarando en contra del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Desde hace más de un año, Olmedo López le entregó a la Fiscalía General de la Nación pruebas contundentes, conversaciones, chats, documentos, pruebas técnicas, georreferenciaciones, libretas y muchas pruebas que corroboran cada uno de sus dichos y que detallan el modus operandi de toda este entramado de corrupción”, añadió el jurista Moreno.

La defensa de Olmedo López señaló además que su cliente fue uno de los primeros en declarar ante la Fiscalía y detallar las circunstancias en las que ambos exministros se vieron salpicados en el entramado de corrupción.

“Sobre todo, cuáles fueron las órdenes orientadas a direccionar contratos a favor de congresistas para que estos apoyaran los proyectos del Gobierno. El aporte de Olmedo López a esta investigación ha sido trascendental”, dijo Moreno.

Asimismo, el abogado enfatizó en que la información suministrada por López ha sido clave para “llevar ante la justicia a los máximos responsables, a los que dieron las órdenes y a los que se ocultaron detrás del poder”.