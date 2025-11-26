Un juez de la República emitió sentido de fallo condenatorio contra Martín Rubiano-Groot Arias y Nicolás Gutiérrez Solórzano, dos jóvenes implicados en una brutal agresión contra un universitario a la salida de una discoteca en Bogotá, por el delito de lesiones personales.

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2021 contra un estudiante de la Universidad de Los Andes, identificado como Pablo Gutiérrez Villate, en la reconocida zona T, en el norte de Bogotá.

Cabe señalar que aunque la responsabilidad penal ya fue declarada, la sentencia definitiva aún deberá confirmarse en una audiencia posterior.

De acuerdo al expediente, uno de los agresores intentó ingresar sin permiso a una mesa privada dentro de un bar. Ante el reclamo de la víctima para que se retirara, el joven respondió propinándole un puño con un anillo, golpe que impactó directamente el ojo derecho del estudiante.

La lesión requirió intervenciones quirúrgicas reconstructivas, incluso tuvieron que implantarle platinas y tornillos a Pablo Gutiérrez para sostener su base ocular.

Hoy, el joven tiene 25 años y debe usar gafas de manera permanente, además presenta disminución de la visión en ese ojo. Medicina Legal determinó inicialmente 35 días de incapacidad.

A pesar de la gravedad del caso, solo uno de los condenados compareció ante la justicia durante el proceso; el otro nunca asistió personalmente y delegó su representación en un abogado. Ambos residen fuera del país.

La defensa de ambos procesados pidió la suspensión condicional de la pena y anunció que apelará la decisión del juez, esto durante la reciente audiencia.