La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró este mares que evalúan compulsar copias contra la fiscal de Medellín que lleva el caso sobre los supuestos nexos entre el Gobierno, el Ejército y las disidencias de las Farc.

Leer más: “No hablo inglés”: así evadió Verónica Alcocer a la prensa en Estocolmo

Según indicó, la fiscal antioqueña tenía en su poder dicha información desde hace más de un año, y aun así no avanzó en las investigaciones contra los presuntos implicados en el caso de alias Calarcá.

Las copias serían compulsadas “por haber omitido este tema de haber enviado esta información a las instancias competentes para su adelantamiento”, añadió la fiscal Camargo.

Sin embargo, la fiscal general resaltó el trabajo de la fiscal de Medellín y aseguró que no la removerá del cargo por el tema de la información guardada, y que antes cuenta con su respaldo.

Ver también: Grupo B del Sisbén 2025: beneficios, ayudas y priorizaciones

“Claro que la fiscal sigue en el cargo. La fiscal no solo sigue en el cargo, sino que yo respaldo el trabajo de la fiscal porque gracias a la visita que hicimos el día de ayer hemos encontrado que ha sido una fiscal diligente en el manejo de ese asunto. Por independencia de que tengamos y estemos evaluando si se le compulsan o no copias por haber omitido este tema de haber enviado esta información a las instancias competentes para su adelantamiento”, señaló a los medios.

Le sugerimos: Condenan a Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, por homicidio agravado y concierto para delinquir

Asimismo, la jefa del ente acusador hizo énfasis en que “a partir de este momento nosotros tenemos un equipo conformado en la unidad de Fiscalía delegada ante la Corte, en asocio con la delegada para la criminalidad organizada, para atender de manera prioritaria y conjunta con Policía Judicial del CTI el asunto. Por lo menos estamos hablando de un equipo de 10 personas que se va a encargar el asunto”, dijo.