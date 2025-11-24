El representante Hernán Cadavid anunció que presentará ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia en contra de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, luego de recientes señalamientos sobre un supuesto favorecimiento a las disidencias de alias Calarcá.

La denuncia se sustenta en un informe de Noticias Caracol, que asegura que la Fiscalía no habría investigado el material incautado a miembros de este grupo armado ilegal, decomisado hace más de un año en Antioquia.

Cadavid, además de la denuncia, radicó un derecho de petición en el que solicita explicaciones a la fiscal sobre estos hechos. “¿Usted de qué lado se encuentra? ¿Cuál es su verdadero propósito al interior de la Fiscalía General de la Nación? ¿Por qué lleva sin investigación más de un año los equipos incautados a alias Calarcá, el mismo que obtuvo la libertad por una decisión de su fiscalía que lo benefició? ¿Por qué no hay investigación sobre los presuntos nexos de Francia Márquez con estructuras delincuenciales?”, cuestionó el congresista.

Asimismo, el derecho de petición fue radicado este lunes y la fiscal general tendrá un plazo de cinco días para dar respuesta. A su vez, Cadavid aseguró que se están ultimando los detalles de la denuncia penal, que se centrará en el presunto delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal.

“La impunidad no se puede tomar a Colombia y usted no puede contribuir a que así sea. Necesitamos todas las respuestas”.

Finalmente, la fiscal Camargo ha señalado que ella no ordenó la libertad de los disidentes de alias Calarcá detenidos en Antioquia, y aclaró que fue su antecesor, Francisco Barbosa, quien levantó las órdenes de captura correspondientes.

