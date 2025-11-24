Un informe revelado en la noche de este domingo 23 de noviembre dejó en evidencia unos posibles vínculos de las disidencias de las Farc con un general del Ejécito y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Las revelaciones, hechas por Noticias Caracol, también evidenciaron un supuesto apoyo por parte del grupo armado a la campaña de presidencial de Gustavo Petro. En las conversaciones se menciona es el nombre de la actual vicepresidenta, Francia Márquez.

Por esto, la vicepresidenta emitió un comunicado, rechazando las acusaciones y asegurando que su campaña fue transparente en todo sentido y que nunca se he reunido con criminales.

“Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”, aseguró en su comunicado.

Agregó: “Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia”.

La mención a Márquez en los chats la hace Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, en conversación con otros jefes guerrilleros.

“Yo tengo ganas de tumbar a Petro... Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Mayimbú lo tumbamos...esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme; ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas”, escribió ‘Iván Mordisco’, según los chats revelados.

También aparece otro mensaje en otro chat: “Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tienen para que analicen sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que viene o se deba organizar”, palabras de ‘Mordisco’.

Las conversaciones reveladas serían entre Yeison Ojeda, alias Danilo Alvizú, comandante del frente Carolina Ramírez, que delinque en Putumayo y Caquetá, y el propio ‘Iván Mordisco’.