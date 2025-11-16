Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Rafael Ricardo González Castro, la jueza sexta penal municipal de Bogotá con función de control de garantías señaló que fue uno de los golpes propinados por este procesado el que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, en la madrugada del pasado 31 de octubre.

La togada indicó que, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, Jaime Moreno fue brutalmente agredido por Juan Carlos Suárez Ortiz y Rafael Ricardo González Castro, las dos personas procesadas hasta el momento por el homicidio, pero fue este último el que propinó el golpe mortal.

Según el relato de la jueza, la golpiza -registrada en plena calle de la localidad Barrio Unidos de la ciudad de Bogotá después de salir de una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club- tuvo un “extremo máximo de crueldad”.

“Se genera ese acto de inconsciencia; él (Jaime Esteban Moreno Jaramillo) ya no se vuelve a despertar después del golpe del señor Ricardo”, indicó la jueza.

Sostuvo que fue González quien “ocasionó la caída de la que no se volvió a levantar jamás” el joven universitario de 20 años, fallecido horas después de la agresión en el Hospital Simón Bolívar.

Así fue la agresión contra Jaime Esteban Jaramillo

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía ante el juzgado, la agresión habría comenzado cuando Moreno caminaba acompañado de un amigo por el sector de la calle 64.

“Los hechos jurídicamente relevantes son los siguientes. El 31 de octubre de 2025, aproximadamente a las 3 y 25 horas, en la calle 64, número 15, de la ciudad de Bogotá, en vía pública, usted, Ricardo Rafael González, y Juan Carlos Suárez se acercaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando este se desplazaba en compañía de otro hombre y en ese momento Juan Carlos Suárez le propinó a Jaime Esteban un puño en la nuca que hizo que cayera al suelo”.

De acuerdo con la Fiscalía, Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer capturado por este hecho, habría sido quien inició la agresión con un golpe por la espalda que derribó a la víctima. Minutos después, siempre según la acusación, Suárez y González volvieron a interceptarlo, esta vez alentados, según la fiscal del caso, por una mujer que los acompañaba.

“La agresión se detuvo debido a la intervención de un amigo de la víctima de apellido Cárdenas. Sin embargo, minutos después, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15 de esta ciudad, usted, Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo, abordaron nuevamente a Jaime Esteban, alentados por una tercera persona de sexo femenino”, expresó.

La fiscal relató que los golpes continuaron aún cuando la víctima ya presentaba un evidente estado de indefensión. La investigación señala que Moreno habría intentado ponerse de pie, pero una fuerte patada atribuida a González lo habría dejado nuevamente en el suelo, sin posibilidad de levantarse.

“Aprovechando la situación de indefensión en que lo habrían colocado, ambos continuaron golpeándolo, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y la agresión que se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba un evidente sangrado abundante por nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre”.

Ricardo González fue enviado a prisión

La Fiscalía imputó a González el delito de homicidio agravado en calidad de coautor, una conducta que podría acarrearle entre 400 y 600 meses de prisión en caso de ser hallado culpable.

Mientras avanza el proceso judicial, la jueza ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Rafael Ricardo González Castro.