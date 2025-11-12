Con dolor y la tristeza recuerda Jaime Alberto Moreno Gutiérrez la madrugada de aquel 31 de octubre cuando al parecer dos hombres le quitaron la vida a su hijo Jaime Esteban Moreno Jaramillo producto de una brutal golpiza que sufrió luego de salir de una discoteca en Bogotá.

Para la Fiscalía y la defensa de la víctima, fueron Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González Castro los que le cegaron la vida al joven universitario ese día a punta de golpes en plena vía pública de la ciudad capitalina, así también lo dejan ver videos de cámaras de seguridad de la zona.

Captura de pantalla Momento exacto en el que Juan Carlos Suárez Ortiz (el hombre sin camisa) hace un gesto con su mano llamando al segundo presunto implicado para salir del establecimiento.

Moreno Gutiérrez llamó “ángeles” a los policías que atendieron el llamado de los residentes del sector que dieron aviso de la riña. Fueron ellos los que auxiliaron al joven Jaime Esteban y lo trasladaron hasta un centro asistencial donde falleció producto de los mortales golpes.

“El alma se le diluye a uno y el corazón se le va por los dedos”, narró el hombre en entrevista con Noticias RCN.

El papá recordó a su hijo como un joven “completamente amoroso, dulce, muy reservado, introvertido; pero hablaba con un par de ojos hermosos que les suplía la necesidad de expresarse verbalmente”.

Lo más desgarrador de su relato es que lo último que le dijo en vida al estudiante fue “te amo”.

Ricardo González, el segundo sospechoso del asesinato, se entregó a la Policía en Cartagena.

“No me faltó por decirle nada (...) Mi amor siempre se lo manifesté y se lo sigo manifestando. Hice todo por él y por lo que quiso. No faltó nada”, aseguró Jaime Alberto al medio en mención.

Manifestó que con el asesinato de su hijo se acababa de “destrozar el alma”. “Cuando uno ve la sevicia, el horror y el desprecio por la vida de otro. Cuando uno ve la cara de satisfacción de haber matado a alguien (...) uno siente que la vida se le va porque trabajó y cuidó a un ángel, su único tesoro”, agregó.

Su clamor es que los dos señalados responsables, ya imputados por el delito de homicidio agravado, tengan “el mínimo decoro” y “acepten las consecuencias de sus actos y más cuando fueron con tanta sevicia y falta de amor por el prójimo”.

Redes sociales Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes que murió en fiesta de Halloween.

Ricardo Rafael González Castro fue el último implicado en ser capturado luego de que se entregara a las autoridades tras días de búsqueda. De acuerdo con las autoridades, el joven cartagenero participó en la golpiza – junto a Juan Carlos Suárez – contra el estudiante de Los Andes, el pasado 31 de octubre a las afuera de la discoteca Before Club en Barrios Unidos.

Cámaras de seguridad del sector registraron la agresión por parte de dos jóvenes, uno de ellos identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue capturado en flagrancia e imputado también por el delito de homicidio agravado.

González es el señalado segundo agresor, quien llevaba un disfraz de conejo con orejas negras aquella madrugada de Halloween como se evidencia en las grabaciones.