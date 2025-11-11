Como Emilse Camila Barrera, de 17 años, fue identificada por las autoridades argentinas la mujer asesinada en la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero. El cuerpo de la adolescente fue encontrado en un terreno baldío son signos de tortura.

Leer más: Desmantelan red que importaba cocaína desde Colombia camuflada en pulpa de fruta hacia España

Los restos de la menor de edad fueron hallados por vecinos del sector que alertaron a las autoridades sobre algo inusual en la vía.

Unidades de la Policía acudieron al llamado y encontraron a Emilse Camila con marcas en el cuello y rastros de sangre en el rostro. El reporte de Medicina Legal señaló que la mujer murió por estrangulamiento, y presentaba signos de defensa.

Lea también: Vladimir Padrino aseguró que 200.000 militares venezolanos se desplegarán para enfrentar “amenazas” de EE. UU.

Según medios locales, el principal sospechoso responde al nombre de Raúl Eduardo Pallares, de 37 años, quien fue capturado y es investigado.

Al parecer, Pallares, quien es vecino de la adolescente, reconoció haber tenido contacto con Emilse horas antes de su desaparición.

Además, se conoció que en medio de una declaración dijo una frase reveladora: “Se me fue la mano”.

Lea además: Venezuela empezó un nuevo despliegue militar para afrontar las “amenazas imperiales”

Raúl Eduardo presenta antecedentes por abuso sexual y había cumplido condena años atrás, lo que confirmaría que el crimen se trataría de un feminicidio.

En una diligencia de revisión en la vivienda de Payares, las autoridades hallaron ropa con rastros de sangre y el teléfono de la víctima.

Por este caso, también fueron capturados un hombre y una mujer, que también tenido contacto con Emilse. Los otros detenidos fueron identificados como Dolores Estefanía del Carmen y René Roberto Juárez.