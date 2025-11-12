El exprocurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, se pronunció este miércoles sobre los insultos que el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó recientemente contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de un allanamiento ordenado por ella en su residencia de Puerto Colombia, Atlántico.

En entrevista con ‘La W Radio’, Bernal calificó de “intolerables” las expresiones del funcionario y advirtió que sus ataques podrían tener consecuencias disciplinarias. “Esto no se puede tolerar desde ningún punto de vista; aquí hay maltrato a la dignidad de la mujer, de la magistrada de la justicia”, expresó el exprocurador.

“Es posible destituirlo del cargo”

El jurista explicó que los hechos podrían configurar una falta gravísima y que la Procuraduría está facultada para iniciar una investigación sin necesidad de denuncia previa, basándose en las grabaciones y publicaciones conocidas.

“Es posible destituirlo del cargo como sanción máxima frente a esos agravios que no se pueden tolerar en Colombia”, sostuvo Bernal.

Asimismo, indicó que mientras avanza la investigación disciplinaria, la entidad podría imponer una suspensión temporal a Benedetti para evitar que repita conductas similares.

De acuerdo con Bernal Cuéllar, la Procuraduría General de la Nación tiene la potestad de iniciar una investigación inmediata ante la gravedad de los hechos, sin que medie una queja formal.

“Aquí se trata de hechos gravísimos que permiten a la Procuraduría iniciar de inmediato una investigación y, de acuerdo con las circunstancias, ordenar la suspensión o destitución del funcionario”, puntualizó.

¿De dónde surgen los insultos de Benedetti contra Lombana?

Las declaraciones del ministro se produjeron tras una diligencia judicial realizada el pasado martes 11 de noviembre en su vivienda, ubicada en la urbanización Lagos de Caujaral, ordenada por la magistrada Lombana en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde su cuenta en X, Benedetti calificó la actuación de la togada como un “abuso de poder” y la tildó de “demente” y “delincuente”.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana (...). Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos”, escribió el ministro.

En publicaciones posteriores, el funcionario aseguró que la magistrada “está enferma y obsesionada conmigo” y la responsabilizó de cualquier riesgo contra su familia. Incluso, afirmó tener sospechas de que Lombana habría “implantado micrófonos” en su casa.