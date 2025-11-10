La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que este 10 de noviembre se presentó un accidente aéreo que involucró a la avionetaHK 641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate–Papunahua–Bocoa– Mitú.

En la aeronave viajaban funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés, identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes se dirigían a cumplir su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de los corregimientos de Mitú y el piloto, Carlos Felipe Ramírez.

La Aeronáutica informó que la aeronave perdió contacto aproximadamente dos minutos después de despegar de la pista de Bocoa Querarí con destino al aeropuerto Fabio Alberto León Bentley en Mitú.

Horas más tarde, la Aerocivil confirmó que la aeronave fue localizada completamente incinerada y que, de manera preliminar,no habría sobrevivientes entre los cuatro ocupantes, los tres funcionarios de la Registraduría y el piloto.

La Registraduría lamentó “profundamente el fallecimiento de nuestros funcionarios”.