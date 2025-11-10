La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que este 10 de noviembre se presentó un accidente aéreo que involucró a la avionetaHK 641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate–Papunahua–Bocoa– Mitú.

Lea más: Tratamiento de reasignación de género a niña de 15 años genera controversia en Cali

En la aeronave viajaban funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés, identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes se dirigían a cumplir su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de los corregimientos de Mitú.

Según información preliminar recogida por Caracol Radio, la comunidad local encontró dos cuerpos sin vida cerca del lugar del siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial de las víctimas.

Equipos de emergencia se desplazaron de inmediato hacia la zona para atender la situación y coordinar las labores de rescate y recuperación.