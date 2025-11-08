La billetera digital Nequi anunció que este fin de semana 8 y 9 de noviembre tendrá una suspensión de sus servicios.

Nequi, que se ha convertido en una opción para las personas que no pueden estar en un banco convencional, funciona a nivel nacional tanto en dispositivos iOS como Android.

Usted puede fácilmente pagar sus cuentas de servicios, arriendo, enviar, recibir y ahorrar dinero en sus bolsillos. También tienen la opción de sacarse su tarjeta de débito en físico y digital.

Con esta tarjeta puede pagar en cualquier establecimiento comercial que tenga convenio. Para retiros de cajero, sí tendrá que seguir utilizando los códigos.

¿A qué hora será la suspensión de Nequi este 8 y 9 de noviembre?

La aplicación informó que la suspensión será el sábado 8 de noviembre, desde las 11:40 p.m. hasta las 7:40 a.m. del domingo 9 de noviembre, por motivo de una actualización.

Por eso, hace un llamado a los clientes a tomar previsiones antes de ese horario para realizar sus transacciones sin ningún inconveniente.

Es importante anunciar que el uso de la tarjeta también quedará restringido durante este horario. Recomiendan que si el ingreso a la aplicación se le dificulta, no intente forzarla porque puede bloquearla.