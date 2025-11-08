Las autoridades capturaron en Medellín a un hombre solicitado en extradición por Estados Unidos por supuestamente hacer parte de una red internacional que blanqueaba dinero de narcotraficantes través de monedas virtuales, informó este viernes la Fiscalía.

Leer más: Revelan nuevos videos de Ricardo González, segundo implicado en el asesinato del estudiante de Los Andes: continúa prófugo

El colombiano Luis Felipe Agudelo Maya fue detenido por supuestamente integrar una red “señalada de legalizar dineros del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales”, explicó la entidad acusadora en un comunicado.

Otras 19 personas que harían parte de la organización transnacional fueron arrestadas en Estados Unidos, México y España, añadió la información.

Agudelo, detalló la Fiscalía, fue arrestado “en atención a una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con concierto para delinquir y lavado de activos”.

Lea además: Abogado de colombiana detenida por el ICE en jardín infantil en Chicago asegura que tenía ‘papeles en regla’

El requerimiento internacional precisó que Agudelo supuestamente está involucrado en la implementación de un esquema de blanqueo de capitales, a través del intercambio de criptoactivos y la técnica de pagos espejo.

Estas operaciones permitían simular transferencias internacionales sin mover físicamente el dinero, facilitaban el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero colombiano y mexicano, y permitían ocultar su origen vinculado al tráfico transnacional de estupefacientes, aclaró la Fiscalía.

De esta manera, se dio apariencia de legalidad a algo más de dos millones de dólares.

No olvide leer: Mejor Icfes de Bogotá en 2016 y beneficiario de ‘Ser Pilo Paga’, lo que se sabe del presunto asesino de Jaime Esteban Moreno

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la captura de Agudelo y expresó en X que “en Medellín no hay espacio para el crimen ni para quienes intentan usar nuestra ciudad como refugio de redes internacionales del delito”.

“Aquí se respeta la ley. Aquí se enfrentan los delitos con decisión. Aquí defendemos la vida, la justicia y la seguridad de la gente”, agregó el mandatario local.

En los procedimientos realizados en Miami, Ciudad de México y Madrid, fueron incautados dólares en efectivo y elementos que serán de relevancia para el avance de las investigaciones.