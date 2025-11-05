Este martes fueron capturados en el departamento del Tolima dos presuntos integrantes del anillo o esquema de seguridad de alias Marcos, cabecilla del GAO residual frente ‘Joaquín González’, de las Farc.

De acuerdo al Ejército Nacional, estos sujetos también eran los encargados de extorsionar a los habitantes de los municipios de Rovira, Roncesvalles, Cajamarca e Ibagué, en el departamento de Tolima.

La operación se dio en la vereda Tuamo, del municipio de Rovira, hasta donde llegaron los soldados del Gaula Militar Tolima, de la Sexta Brigada, en coordinación con el Gaula de la Policía Tolima y el apoyo del Comando Aéreo de Combate N.º 4, y lograron aprehender a estos sujetos justo cuando se encontraban asegurando uno de los puntos a donde se esperaba la llegada de ‘Marcos’.

“Este resultado operacional contribuye a que no se permita la expansión del control territorial delictivo y planes estratégicos del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá, que buscan mantener activos los corredores de movilidad entre Quindío, Valle del Cauca y Tolima para garantizar sus líneas de abastecimiento logístico, narcotráfico y articular las redes de apoyo al terrorismo en toda esta parte del centro-occidente del país”, indicó el Ejército.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ejército, estos dos hombres hacían los cobros extorsivos citando a los ganaderos, cafeteros, comerciantes y transportadores de estos cuatro municipios.

Durante el procedimiento se incautaron armas largas, cortas, municiones de diferentes calibres y material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Los hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de “concierto para delinquir y porte y tráfico de armas de fuego”.