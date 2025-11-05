A 50 años de prisión fue condenado Jhosman Cárdenas, el hombre señalado de asesinar a su hijastro de dos años y cinco meses de edad, en hechos ocurridos en una vivienda en el barrio La Concordia de Cúcuta, Norte de Santander.

Un juez halló culpable a Cárdenas, de 24 años, por los delitos de homicidio, tortura y violencia intrafamiliar, todas las conductas agravadas.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el asesinato se registró en la vivienda donde el menor de edad residía con su madre y el padrastro.

El 22 de julio de 2022 el niño fue llevado a un centro asistencial en estado crítico de salud y falleció poco después.

Inicialmente, la madre manifestó a las autoridades que la víctima se había caído por las escaleras; sin embargo, las actividades de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la SIJIN permitieron establecer que la versión no era cierta.

Asimismo, el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la muerte del niño se produjo por múltiples lesiones ocasionadas por golpes sistemáticos.

Cárdenas se encuentra recluido en el centro de máxima seguridad donde deberá cumplir su condena de 50 años.