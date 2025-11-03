El Black Friday 2025 se acerca, y con él, una nueva ola de descuentos que promete mover el comercio electrónico y físico en todo el país.

Esta fecha que nació en Estados Unidos y llegó a Colombia en 2014, se ha consolidado como una de las fechas más importantes para consumidores y marcas.

Durante estos días, las tiendas ofrecen rebajas significativas en productos de tecnología, electrodomésticos, moda, calzado, hogar y belleza, con promociones que, en muchos casos, se extienden más allá del viernes oficial.

DAMIEN MEYER/AFP

¿Cuándo es el Cyber Monday en Colombia?

La fecha oficial del Black Friday 2025 en Colombia será el viernes 28 de noviembre. Sin embargo, muchas marcas extenderán las promociones durante todo el fin de semana e incluso hasta el lunes 1 de diciembre, coincidiendo con el Cyber Monday.

En algunos casos, las ofertas podrían adelantarse desde mediados de mes, convirtiéndose en una semana completa de descuentos.

EFE El Black Friday, oriunda de Estados Unidos, tendrá su participación en Colombia.

Ese día puede aprovechar a comprar los estrenos y los regalos de Navidad. Los expertos señalan que para que se le haga mejor aprovechar las ofertas, cree una cuenta con anticipación, guarde los productos favoritos, compare precios, revise reseñas y aproveche las “flash sales” para no perder las mejores oportunidades.

¿Cómo aprovechar el Black Friday 2025?