El sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela, conocido como padre Chucho, fue víctima de un asalto armado en Ecuador, el pasado martes 28 de octubre.

El cura describió la situación de peligro que enfrentó junto a sus acompañantes cuando fueron perseguidos y atacados a balazos por un grupo de delincuentes, mientras se desplazaban por carretera, entre las ciudades de Guayaquil y Quevedo.

De acuerdo a Noticias Caracol, el padre ‘Chucho’ se encontraba en la costa ecuatoriana en una jornada de oración, organizada por una comunidad católica local, a la que había sido invitado. Sin embargo, a su regreso la camioneta en la que se movilizaba fue interceptada por otro automóvil.

En el vehículo se movilizaban seis hombres armados, quienes cerraron su paso e iniciaron a dispararles. Según lo narrado por el sacerdote, esa ha sido la peor experiencia de su vida.

“Pasamos una noche muy difícil con este incidente. Son personas que secuestran y nos encerraron en la camioneta; seis personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó”, narró el padre Chucho en entrevista con Blu Radio.

Contó además que fue un milagro que salieran ilesos del incidente. Junto al padre viajaba también otro sacerdote y el conductor.

“Yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza, era como una coraza de hierro, porque yo veía las balas de frente para nosotros y no nos impactó ninguna. Pudimos salir con la ayuda de Dios".

Según lo difundido por el medio, los delincuentes los siguieron durante varios minutos, pero terminaron cediendo tras la rápida reacción del conductor, quien manejó a 140 kilómetros por hora en medio de la noche.

No obstante, el sacerdote contó que posiblemente unas personas que iban en un camión cerca a la camioneta donde se desplazaban ellos, murieron en medio de la balacera.

“Detrás de nosotros venía una tractomula que frenó y no nos cogió porque nos hubiera matado a todos. Los señores nos disparaban a nosotros y a los del camión. Yo abrí la puerta para lanzarme porque yo pensé que nos mataban”, enfatizó.

Pudo establecerse también que las autoridades ecuatorianas escoltaron al padre Chucho y a sus acompañantes hasta la ciudad de Guayaquil. Allí interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional de Ecuador y luego abordaron un vuelo para retornar a Colombia, en la madrugada de este 29 de octubre.