Una delegación del departamento de Sucre encabezada por la gobernadora Lucy García Montes asiste este viernes 24 de octubre a la ceremonia de posesión del nuevo director de la Policía Nacional en la Escuela General Santander, en Bogotá.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, reconocido como ‘El General de la Paz’, le extendió la invitación a la delegación de Sucre que integran jóvenes del programa Sucre Escucha, del laboratorio de paz que él ayudó a constituir a su paso por este departamento en el año 2020 cuando la ahora gobernadora era directora de Sucre Escucha.

Son en total 30 jóvenes que el jueves 23 de octubre viajaron a Bogotá en un avión de la Policía Nacional para asistir a la ceremonia de este viernes a partir de las 11:00 de la mañana.

“El general Rincón es un aliado de Sucre; un hombre que cree en la paz y en la reconstrucción social desde la escucha y el diálogo. Su nombramiento es una oportunidad para que desde la Policía Nacional se fortalezca nuestro modelo de intervención social, que nació en nuestro territorio. Sucre Escucha es la voz joven que inspira a Colombia”, afirmó la gobernadora Lucy García Montes.

El general Rincón también hizo extensiva la invitación especial a su posesión a otras personalidades en Sucre, entre ellas a la alcaldesa del municipio de San Onofre, Marta Cantillo Martínez.