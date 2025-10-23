La Aeronáutica Civil informó en la mañana de este jueves 23 de octubre que el Aeropuerto El Dorado está en un cierre operativo por condiciones de baja visibilidad.

Leer también: Cancillería rechaza destrucción de embarcación por parte de Estados Unidos en el océano Pacífico

Explicó la entidad que por niebla en las pistas del terminal aéreo se ven afectadas las operaciones de aterrizaje y despegue en la terminal aérea. También agregó que varias aeronaves han tenido que dirigirse a aeropuertos alternos debido a la densa niebla que cubre la Sabana de Bogotá.

“La Aeronáutica Civil trabaja de manera permanente con sus equipos técnicos y sistemas tecnológicos para garantizar una operación segura y ordenada, en la que la protección de la vida y la seguridad aérea, como intangibles no negociables, prevalezcan frente a las condiciones meteorológicas adversas que escapan al control humano”, se lee en el comunicado de la Aerocivil.

Advirtió también la entidad que durante el día podrían presentarse ajustes en los itinerarios y demoras en algunos vuelos. Recomendó a los usuarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales de las aerolíneas ante las posibles afectaciones operacionales.

Importante: Corporación de Jueces rechaza críticas de Petro a absolución de Uribe: “Sus afirmaciones pueden concitar riesgos para la democracia”

En otros aeropuertos del país, como en el caso del Ernesto Cortissoz, que sirve para Barranquilla, también se han presentado retrasos en vuelos por la medida tomada en el terminal aéreo de Bogotá.