El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su rechazo a la destrucción de una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico en el océano Pacífico por parte de autoridades de los Estados Unidos.

En un comunicado, la Cancillería hizo un llamado al gobierno estadounidense para que cese este tipo de acciones y respete las normas establecidas por el derecho internacional.

“Colombia hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a que cese estos ataques y lo insta a respetar las normas que dicta el derecho internacional”, se lee en el comunicado.

El Gobierno nacional reiteró además su disposición al diálogo diplomático con Washington, con el fin de aclarar los hechos y fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la región.

“El Gobierno nacional reitera su llamado al gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas”.