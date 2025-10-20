En medio de la nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos, el expresidente Álvaro Uribe advirtió este lunes en sus redes sociales que el creciente dominio del narcotráfico en la actualidad le genera un gran problema al país con la nación estadounidense.

“Nuestra patria tiene un profundo problema interno. El creciente dominio de la economía ilícita destruye la juventud, la familia, destruye la democracia, destruye nuestra nación. Además, nos crea un gran problema internacional que empieza con los Estados Unidos y se irá ampliando a toda la comunidad de países”, señaló el líder natural del Centro Democrático.

Agregó en este sentido el ex jefe de Estado: “Colombia, duele decirlo, entrega más de 1.800 toneladas de cocaína anualmente al mercado. Esto causa todo el mal interno y genera la más negativa reacción internacional”.

Por ello propuso Uribe Vélez al respecto: “Tenemos que cambiar este rumbo que se reinició con el Acuerdo de la FARC de 2016, que le dio impunidad al narcotráfico, y ha continuado con la Paz Total. El único logro es la violencia y la destrucción interna. Se perdieron los buenos resultados que antes se habían obtenido, en parte gracias a los 11 mil millones de dólares aportados por los Estados Unidos en el Plan Colombia, y que finalmente quedaron desperdiciados”.

Y concluyó el exmandatario que “para los neocomunistas el narcotráfico es una herramienta eficaz de destrucción de la democracia. Todo lo disfrazan en la búsqueda de la paz. Y hay muchos políticos que les hacen el juego”.

Finalmente, anunció, “vamos con decisión por un nuevo gobierno, resuelto a transformar a Colombia lo cual necesita reconstruir la relación con los Estados Unidos”.