El Gobierno de Colombia informó en la mañana de este lunes 20 de octubre que ha decidido llamar a consultas al embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

“La Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que, Daniel García-Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá. En las próximas horas el gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto”, se lee en el comunicado de la Cancillería.

Hay que recordar que el fin de semana pasado el presidente estadounidense confirmó que impondrá aranceles para Colombia. Esto, después de también anunciar que ordenó suspender la ayuda financiera que Washington entrega tradicionalmente al país y de acusar al presidente Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico.

“El presidente Gustavo Petro es un líder de drogas ilegales que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de ‘Truth Social’.

“Trump está engañado de (sic) sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, escribió Petro en X luego de que Trump anunciara que cortaría la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.