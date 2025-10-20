El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que impondrá aranceles a Colombia tras quitar la ayuda económica al país.

Además de esta decisión, anunciada desde el avión Air Force One, el mandatario estadounidense lanzó fuerte pronunciamiento sobre el narcotráfico al indicar que Colombia ha sido históricamente un productor de sustancias ilícitas, y que la situación ya se salió de control.

“Eso es lo que hacen, así es como ganan mucho dinero: con las drogas. Son una máquina de fabricación de drogas, Colombia, y no vamos a ser parte de ello”, dijo Trump.

Asimismo, indicó que los campos colombianos están llenos de cultivos ilícitos y advirtió que dejará de financiar programas ante la falta de resultados, principalmente en la actual administración.

“Y si miran a los campos, los campos están llenos de drogas, y refinan las drogas, y hacen enormes cantidades de cocaína, y la envían a todo el mundo, y destruyen familias”, dijo Trump. A esto, Donald Trump añadió que la producción ilícita en Colombia continúa creciendo.

Sobre el recorte de las ayudas económicas a Colombia, Donald Trump indicó que “no tiene nada que ver con ellos (autoridades colombianas) detener la producción de drogas. Así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les estamos dando”.

De igual manera, arremetió directamente contra el jefe de Estado colombiano asegurando que: “Colombia está fuera de control, y ahora tienen el peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas, problemas mentales”.