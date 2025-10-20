El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que impondrá aranceles para Colombia, después de haber ordenado suspender la ayuda financiera que Washington entrega tradicionalmente al país. Esto tras acusar al presidente Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico.

A bordo del avión Air Force One, Trump confirmó a la prensa las palabras del senador republicano Lindsey Graham, quien horas antes aseguró -en la red social X- que la Casa Blanca prepara aranceles para Colombia.

“El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia, y me informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana”, escribió públicamente el senador Graham.

Actualmente, Estados Unidos y Colombia atraviesan una fuerte tensión diplomática derivada de la lucha contra el narcotráfico y los recientes bombardeos por parte de las fuerzas militares estadounidenses a narcolanchas en el Caribe, algunas de las cuales, según el presidente Petro, eran colombianas.

Asimismo, el mandatario estadounidense acusó este domingo a su homólogo colombiano de ser “un líder de drogas ilegales” y anunció que recortaría la ayuda económica que brinda a Colombia para la lucha contra el narcotráfico.

“El presidente Gustavo Petro es un líder de drogas ilegales que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de ‘Truth Social’.

Ante esto, el jefe de Estado colombiano señaló que Trump “está engañado”, pues aseguró que lo que ha hecho a lo largo de su carrera es justamente denunciar a las mafias de las drogas.

“Trump está engañado de (sic) sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, escribió Petro en X luego de que Trump anunciara que cortaría la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.