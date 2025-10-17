La Secretaría de Gobierno de Bogotá reportó en la tarde de este viernes que al menos cuatro policías resultaron heridos con flechas durante una protesta que se desarrolló en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en la capital del país.

“A esta hora manifestantes siguen con el lanzamiento de objetos contundentes como flechas, las cuales han dejado a 4 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá heridos. Continúa intervención por parte de la UNDMO en el punto para restablecer el orden en ese punto”, indicó la cartera en X.

A esta hora manifestantes siguen con el lanzamiento de objetivos contundentes como flechas, las cuales han dejado a 4 uniformados de la @policiabogota heridos. Continúa intervención por parte de la UNDMO en el punto… pic.twitter.com/DkgIvhGo0s — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 17, 2025

En varios videos y fotografías que circulan en redes sociales se observa a dos de los uniformados que fueron alcanzados por las flechas, uno en un brazo y otro en una pierna.

El que lanzó la flecha, sí, el indígena, es un delincuente. pic.twitter.com/MNqOve831m — Isa Mejía (@isamg6) October 17, 2025

¿Un ataque con flecha a la policía es una protesta? ¿La preparación de bombas desde la Unal protegidos por la guardia indígena es protesta? Que se acabe la sinvergüenzura! Bogotá debe proteger el orden. Y una tarde más con Transmilenio bloqueado. pic.twitter.com/G732wA9uVF — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 17, 2025

Según recogen medios capitalinos como ‘El Tiempo’, la protesta fue desarrollada por el llamado Congreso de los Pueblos, integrado por más de dos mil personas que llegaron esta semana a Bogotá y se tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional.

Al parecer, los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron atacados con las flechas cuando intentaban bloquear la avenida El Dorado para evitar que los manifestantes avanzaran hacia la embajada de Estados Unidos, de acuerdo con la emisora ‘Blu Radio’.

“Lamentablemente, hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática”, indicó el secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero Ardila.

El funcionario rechazó de manera “categórica” el ataque contra los uniformados y lamentó que algunos manifestantes “no decidan hacerlo (protestar) de forma pacífica”.

“Hoy se completan 5 días desde la llegada de personas provenientes desde diversas zonas del país a la ciudad. En los momentos en que ha habido afectaciones a la integridad de ciudadanos hemos tenido que levantar los canales de diálogo y solicitar intervención de Policía. Sin embargo, más allá de afectaciones al inmobiliario y transporte público, hasta hoy no se habían presentado acciones violentas”, sostuvo.