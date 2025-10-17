El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó sobre la venta irregular del producto “Vinagre Blanco Clean Planet SRC”.

Este vinagre está siendo ofrecido como alimento sin cumplir con los permisos sanitarios exigidos en Colombia, dijo la entidad.

Además, advirtió que este artículo no cuenta con registro sanitario, por lo que su consumo podría representar un peligro para la salud pública.

X @invimacolombia Invima advierte sobre vinagre Clean Planet SRC

El producto utiliza una marca perteneciente a una empresa de aseo, lo que genera confusión sobre su verdadero uso y origen.

Asimismo, el Invima detalló que el vinagre infringe varias disposiciones establecidas en la Resolución 2674 de 2013 y la Resolución 5109 de 2005, al carecer de información obligatoria en su etiqueta, como: nombre y dirección del fabricante, lote y fecha de vencimiento, registro sanitario visible e indicaciones de conservación y uso.

La autoridad sanitaria catalogó oficialmente el vinagre Clean Planet SRC como “producto fraudulento”, prohibiendo su comercialización, distribución o uso dentro del país.

La entidad pidió a los colombianos que: eviten adquirir o consumir este producto; reporten su venta o distribución a las secretarías de salud locales y verifiquen el registro sanitario de los alimentos en el portal oficial consultaregistro.invima.gov.co.

El Instituto también solicitó a las autoridades intensificar la inspección y vigilancia en comercios y mercados, con el fin de retirar de circulación el vinagre fraudulento y prevenir nuevos casos.