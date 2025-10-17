Colombia se prepara para una nueva jornada electoral este domingo 19 de octubre, cuando se realicen las elecciones de los Consejos de Juventud en todo el país.

Petro advierte que misiles de Estados Unidos estarían impactando lanchas con pescadores colombianos

Presidente Petro anuncia que tomará medidas en contra de la CRC por fallo que prohibió sus alocuciones

Gobierno empieza a girar el “subsidio de sostenimiento” para más de 42.000 estudiantes con crédito del Icetex

Más de 11,7 millones de ciudadanos podrán acercarse a las urnas para elegir a los jóvenes que representarán sus intereses ante las instituciones del Estado y participarán en la creación de políticas públicas juveniles.

La Registraduría Nacional del Estado Civil seleccionó a miles de colombianos para desempeñarse como jurados de votación, una labor fundamental para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones.

🗳️ Este domingo 19 de octubre se realizarán las elecciones de los Consejos de Juventud.



La participación de los jóvenes es fundamental para fortalecer la democracia y promover el diálogo entre la juventud, las autoridades locales y nacionales.



Participa, elige y decide.… pic.twitter.com/98QkoFK1PR — Regalias_gov (@Regalias_gov) October 17, 2025

Este cargo no es voluntario, pues una vez designado, el ciudadano tiene la obligación de presentarse, salvo que cumpla con alguna de las excepciones previstas por la ley.

Asimismo, la Registraduría advirtió que el incumplimiento sin justificación tendrá consecuencias legales y económicas.

Shutterstock/Shutterstock La Registraduría advirtió que el incumplimiento en las votaciones del Consejos de jóvenes sin justificación tendrá consecuencias legales y económicas.

Asimismo, los servidores públicos que no se presenten podrán ser destituidos de su cargo, mientras que los ciudadanos particulares se exponen a una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“El papel de jurado de votación es de obligatorio cumplimiento”, recalcó la entidad. También explicaron que los jóvenes menores de edad que no asistan, deberán realizar 40 horas de servicio social adicional, enfocadas en la promoción del Estatuto de Ciudadanía Juvenil dentro de sus comunidades, una medida que será verificada por las instituciones educativas correspondientes.

¿Hay reconocimiento para los jóvenes que sí asistan como jurado a las votaciones para Consejos de Juventud?

La entidad indicó que quienes sí participen recibirán beneficios, por ejemplo los adultos tendrán derecho a un día compensatorio de descanso, y los menores de edad podrán acreditar 20 horas de servicio social estudiantil.

La entidad indicó que quienes sí participen recibirán beneficios, por ejemplo los adultos tendrán derecho a un día compensatorio de descanso, y los menores de edad podrán acreditar 20 horas de servicio social estudiantil.

Estos son los motivos válidos para excusarse de ser jurado a las votaciones para Consejos de Juventud