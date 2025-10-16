El Gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), empezó a girar el subsidio de sostenimiento 2025-2 para más de 42.000 estudiantes.

El Icetex señaló que fueron priorizados los estudiantes colombianos en condición de vulnerabilidad, que renovaron su crédito educativo para segundo semestre de este año, y que ahora recibirán con prontitud el subsidio destinado a respaldar los gastos de manutención durante este período académico.

Asimismo, indicó que los beneficiarios fueron exactamente 42.615 estudiantes, todos habilitados. Para estas ayudas se destinaron 52.958 millones de pesos, cuyos recursos son provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN), y apropiados por el Ministerio de Educación Nacional.

“Para garantizar que este subsidio sea recibido por los estudiantes sin contratiempos, el ICETEX reitera el llamado a cada uno de los beneficiarios focalizados para que tengan habilitada y registrada ante el instituto su cuenta bancaria. También, para que los estudiantes que se encuentran en mora en el pago de su crédito (si ya tienen cuotas programadas) se pongan al día y así estén habilitados para recibir el subsidio en este período académico", se lee en el comunicado.

Finalmente, la entidad hace un llamado a los estudiantes para que estén al día con el pago de su crédito, y así puedan recibir sin contratiempo este apoyo económico otorgado por el Gobierno nacional.