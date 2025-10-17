En redes sociales circula un video que ha causado indignación entre los usuarios, al mostrar un acto de maltrato ocurrido en un taller automotriz de Pereira, Risaralda.

En el video se puede ver a un hombre, presuntamente el dueño del establecimiento, lanzándole un balde de agua a un adulto mayor que sería su empleado, mientras este permanece sentad en un pequeña silla

El agresor, quien según testigos sería un ciudadano español, insulta y humilla verbalmente al trabajador sin recibir respuesta alguna. Tras el ataque, se le escucha decir, “aquí comes y duermes, y me respetas. Vas a trabajar no a emborracharte, payaso”.

El hecho generó miles de reacciones de usuarios en redes sociales y de figuras del Gobierno. El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, afirmando que, “este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador”.

Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes , cree que el trabajador le pertenece.



Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador

Asimismo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que se tomarán medidas contra el responsable.

“Esto no es solo una violación de las normas laborales, es un delito que merece ser castigado con todo el peso de la ley. Actuaremos de inmediato”.

Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado ni se ha confirmado la identidad de los involucrados.